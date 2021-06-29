Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 29 июня

Скончались шесть человек.

На утро 29 июня в Кемеровской области ещё у 159 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 29, Кемерово — 15, Юрга — 14, Междуреченск — 13, Берёзовский — 11, Мыски — 9, Осинники — 9, Ленинск-Кузнецкий — 8, Анжеро-Судженск — 5, Белово — 5, Ижморский округ — 4, Крапивинский округ — 4, Новокузнецкий район — 4, Топкинский округ — 4, Краснобродский — 3, Прокопьевск — 3, Гурьевский округ — 3, Юргинский округ — 3, Яшкинский округ — 3, Калтан — 2, Яйский округ — 2, Киселёвск — 1, Кемеровский округ — 1, Мариинский район — 1, Прокопьевский округ — 1, Промышленновский округ — 1, Тисульский район — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли шесть пациентов.

У женщины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Юрге. У женщины 1943 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, хронической болезни почек. Она проживала в Кемерове. У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове. У мужчины 1971 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке.

Ещё один мужчина — 1939 года рождения — проживал в Таштаголе. У него развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы.

У жительницы Тайги 1935 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 39 950 случаев коронавируса: 1352 человека получают медицинскую помощь, 37 784 выздоровели, 814 скончались.