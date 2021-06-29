Стало известно, как пройдёт празднование 300-летия Кузбасса

В рамках юбилейной недели запланировано около 190 мероприятий.

В начале июля во всех 34 муниципалитетах области пройдут праздничные мероприятия по случаю 300-летия Кузбасса. Всего в рамках юбилейной недели запланировано около 190 мероприятий

При этом каждый из дней с 6 по 10 июля получит свою тематику: 6 июля — день празднования 30-летия Кузбасса, 7 июля — день истории и традиций, 8 июля — день семьи, любви и верности, 9 июля — день спортивных достижений, 10 июля — день культурных достижений.

6 июля во всех муниципалитетах пройдут торжественные приёмы, праздничные концерты, акции и флешмобы. Основные торжества состоятся в Кемерове в ледовом дворце «Кузбасс».

7 июля в музеях области пройдут дни открытых дверей и исторические реконструкции.

8 июля — в муниципалитетах состоятся торжественные регистрации и чествования молодожёнов.

9 июля участников праздника ждут забеги, велопробеги и другие спортивные мероприятия.

10 июля все желающие смогут бесплатно посетить учреждения культуры, посмотреть кино под открытым небом и прогуляться по кварталам искусств.

«Настоящим подарком станут выступления известных российских звёзд и большой праздничный салют, который пройдёт во всех территориях региона», — сообщили в правительстве региона.

Та, в Кемерове и Новокузнецке на юбилейной неделе будут задействованы все общественные пространства: вечером состоятся концерты с участием групп «Дискотека авария» и «Фабрика». Кроме того, для кемеровчан выступит группа «Тrue Party Band» из Санкт-Петербурга, для жителей Новокузнецка — московская группа «Трубачи» и новосибирский «МАНА projekt».

Подробные программы праздников появятся на сайтах всех муниципалитетов.

Салют во всех территориях региона прогремит в одно и то же время — в 23:00.