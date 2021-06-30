Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 30 июня

Скончались пять человек.

На утро 30 июня в Кемеровской области ещё у 165 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 31, Новокузнецк — 28, Юрга — 15, Междуреченск — 11, Ленинск-Кузнецкий — 10, Мыски — 10, Осинники — 8, Калтан — 6, Кемеровский округ — 6, Анжеро-Судженск — 5, Берёзовский — 5, Прокопьевск — 5, Белово — 4, Юргинский округ — 4, Киселёвск — 3, Промышленновский округ — 3, Гурьевский округ — 2, Крапивинский округ — 2, Краснобродский — 1, Беловский район — 1, Ленинск-Кузнецкий округ — 1, Новокузнецкий район — 1, Прокопьевский округ — 1, Таштагольский район — 1, Топкинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли пять пациентов.

У женщины 1936 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Юрге. У мужчины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Юрге. У мужчины 1930 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке.

Ещё два человека скончались в Кемерове. У мужчины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек, патологии желудочнокишечного тракта. У мужчины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания почек, патологии желудочнокишечного тракта.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 40 115 случаев коронавируса: 1 393 человека получают медицинскую помощь, 37 903 выздоровели, 819 скончались.