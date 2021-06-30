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В Кемеровской области установили рекорд по вакцинации от коронавируса

30 июня 2021 в 16:10

Вакцину поставили 16 600 человек за сутки.

В Кузбассе за сутки вакцину от коронавируса поставили 16 600 человек. Первую аппликацию вакцины против новой коронавирусной инфекции получило уже больше 400 000 человек — это практически 33% от подлежащих 60%, которых нам необходимо привить, чтобы получить коллективный иммунитет.

«За вчера у нас такое рекордное количество привитых: наши медицинские организации во всех стационарных, передвижных, временных пунктах вакцинации привили 16 600 человек», — сообщила первый замминистра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина.

Замминистра призвала кузбассовцев вакцинироваться. Также она добавила, что при таких темпах медицинские организации региона готовы к массовой прививочной кампании против COVID-19.


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