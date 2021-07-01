Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 1 июля

Скончались четыре человека.

На утро 1 июля в Кемеровской области ещё у 170 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 33, Новокузнецк — 24, Междуреченск — 15, Калтан — 9, Юрга — 9, Анжеро-Судженск — 8, Осинники — 8, Прокопьевск — 8, Гурьевский округ — 6, Промышленновский округ — 6, Белово — 5, Ленинск-Кузнецкий округ — 5, Кемеровский округ — 5, Крапивинский округ — 5, Юргинский округ — 5, Берёзовский — 3, Новокузнецкий район — 3, Топкинский округ — 3, Краснобродский — 2, Тайга — 2, Мыски — 1, Прокопьевский округ — 1, Тяжинский округ — 1, Яйский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли четыре пациента.

У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Юрге. У женщины 1930 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Белове.

В Кемерове умерли два пациента. У женщины 1936 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания почек. У мужчины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания почек, патологии центральной нервной системы.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 40 285 случаев коронавируса: 1438 человек получают медицинскую помощь, 38 024 выздоровели, 823 скончались.