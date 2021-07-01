Число жертв при крушении самолёта на Танае увеличилось до пяти

Еще один пострадавший скончался в больнице.

Число жертв трагедии с самолётом L-410 возросло до пяти: ещё один человек скончался в больнице.

«Пациент скончался в Центре охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком», — сообщил пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.

Напомним, 19 июня около аэродрома «Танай» разбился двухмоторный самолёт, принадлежащий кемеровскому отделению ДОСААФ. Погибли четыре человека, в том числе два пилота, ещё пятнадцать пострадали.

Среди погибших: 53-летний командир судна Александр Шейкин, который работал инструктором курсантов Барнаульского института авиации; второй пилот Евгений Никитин, готовившийся к выходу на пенсию; пассажир, инструктор Алексей Рыбальченко, который был тандем-мастером и совершил более 3500 прыжков. Четвёртый погибший Вячеслав Новгородцев был мастером спорта по парашютному спорту, совершил более 5000 прыжков. Личность пятого погибшего пока не известна.

Также при крушении пострадал Тимур Франк, крупный бизнесмен и совладелец угольного разреза «Кузнецкий Южный».