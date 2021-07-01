В Кузбассе снова выросла плата за услуги ЖКХ

С 1 июля.

В Кемеровской области с 1 июля выросла стоимость коммунальных услуг.

«В среднем по региону цены поднялись на 4,7% — 4,8%. Больше всего выросли тарифы в Прокопьевске — на 13,5%. В Кемерове и Новокузнецке они подорожали на 7,4%, в Таштаголе — на 5,7%, Тисульском муниципальном округе — на 5,3%, Калтане, Междуреченске и Осинниках — на 5,2%», - сообщают СМИ.

Также с начала месяца подорожала электроэнергия. Для жителей городов, проживающих в домах, оборудованных стационарными электроплитами, и жителей сёл, стоимость киловатта в час составит 2 рубля 64 копейки. Для жителей, у которых дома печное отопление или газ, тариф составит 3,77 рубля.