В Кузбассе мать отказывалась лечить умирающую двухлетнюю дочь

Девочка скончалась.

Следственный комитет Кузбасса начал проверку по факту смерти маленькой девочки в одной из больниц. Ранее ребёнка в возрасте 2 лет и 7 месяцев забрали у матери органы опеки, так как женщина отказывалась лечить больную дочь. По предварительной информации, девочка имела тяжёлое заболевание, однако мать отказывалась давать ребёнку назначенные врачом лекарства.

«Девочка была передана под опеку бабушки, а через некоторое время в тяжёлом состоянии попала в больницу, где скончалась. В ближайшее время будет назначена судебно- медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти девочки», - сообщили в следственном управлении СК России по Кемеровской области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято соответствующее процессуальное лечение.

Эксперты изучат связь между смертью ребёнка и отказом матери от лечения. Следователями будет дана оценка действий органов опеки, которые передали больного ребёнка бабушке: выяснилось, что она, как и мать девочки, отрицала факт заболевания. Кроме того, следствие оценит, какую помощь бабушка оказывала внучке.