Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 2 июля

Скончались шесть человек.

На утро 2 июля в Кемеровской области ещё у 168 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 31, Новокузнецк — 25, Междуреченск — 16, Калтан — 14, Осинники — 12, Юрга — 10, Берёзовский — 9, Мыски — 8, Белово — 7, Киселёвск — 7, Ленинск-Кузнецкий — 7, Кемеровский округ — 4, Крапивинский округ — 2, Промышленновский округ — 2, Юргинский округ — 2, Яйский округ — 2, Краснобродский — 1, Полысаево — 1, Прокопьевск — 1, Ижморский округ — 1, Ленинск-Кузнецкий округ — 1, Новокузнецкий район — 1, Тисульский округ — 1, Топкинский округ — 1, Тяжинский округ — 1, Яшкинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли шесть пациентов.

У женщины 1935 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания почек, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове. У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической обструкивной болезни лёгких, заболевания центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове. У женщины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Промышленновском районе. У мужчины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Он проживал в Тайге.

В Крапивинском районе скончалась женщина 1953 года рождения, у которой развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Также у неё были заболевания сердечно-сосудистой системы, почек, печени. Ещё один мужчина из Междуреченска — 1940 года рождения — скончался, у него развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 40 453 случая коронавируса: 1 472 человека получают медицинскую помощь, 38 152 выздоровели, 829 скончались.