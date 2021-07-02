Блог с тобой ›› Новости ›› Жительница Междуреченска убила сожителя кочергой

Жительница Междуреченска убила сожителя кочергой

02 июля 2021 в 14:19

Сначала она напала на него с ножом.

В Кузбассе расследовано уголовное дело в отношении 37-летней жительницы города Междуреченска, обвиняемой в совершении преступления по статье «Убийство».

В декабре 2020 года обвиняемая вместе с сожителем распивала спиртное у себя дома. Во время застолья женщина, заявив сожителю, что хочет прекратить отношения, поругалась с мужчиной.

«Во время конфликта мужчина ударил женщину по лицу. Она разозлившись, несколько раз ударила его ножом в грудь. Когда 38-летний мужчина выбил из её рук нож, женщина нанесла ему удары металлической кочергой. От полученных ранений потерпевший скончался на месте», - сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Кузбассу.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.


Читайте также

Content 6187359
Число жертв при крушении самолёта на Танае увеличилось до пяти
Content 28e23fdfdb5b4495ee2d47f46c03c3c9
В Кузбассе снова выросла плата за услуги ЖКХ
Content 452d8ab880616f26f277f4982268f834
В Кузбассе мать отказывалась лечить умирающую двухлетнюю дочь
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 2 июля

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?