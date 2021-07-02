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Власти Кузбасса поддержат бизнес за создание «бесковидных» зон

02 июля 2021 в 16:54

Идею уже обсудили с руководителями предприятий и предпринимателями.

Власти Кемеровской области рассматривают идею дополнительной поддержки бизнеса за добровольное создание так называемых «бесковидных» зон. Ранее эту идею уже обсудили с руководителями предприятий и предпринимателями.

По словам регионального уполномоченного по правам предпринимателей Елены Латышенко, Кузбасс в настоящее время изучает опыт Москвы: там предприятия общепита могут рассчитывать на отсрочку по аренде, поддержку властей при оплате процентов по кредитам и другие преференции. При этом бизнес в регионе сам активно продвигает идею полной вакцинации сотрудников — в частности, подключает мобильные бригады медиков, которые выезжают на предприятия.

Отмечается, что инициатива вакцинации сотрудников исходит от самого бизнеса, так как лучшая мера поддержки — это возможность работать, а работать можно, когда обеспечена безопасность.

Напомним, в настоящее время 100%-я вакцинация сотрудников не является для бизнеса обязательной и не накладывает ограничения на работу.


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