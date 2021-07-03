Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 3 июля

Скончались пять человек.

На утро 3 июля в Кемеровской области ещё у 167 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 32, Новокузнецк — 30, Междуреченск — 20, Юрга — 18, Мыски — 13, Осинники- — 9, Киселёвск — 6, Ленинск-Кузнецкий — 6, Белово — 4, Анжеро-Судженск — 3, Калтан — 3, Прокопьевск — 3, Гурьевский МО — 3, Берёзовский — 2, Полысаево — 2, Беловский МР — 2, Крапивинский МО — 2, Промышленновский МО — 2, Яйский МО — 2, Тайга — 1, Ленинск-Кузнецкий МО — 1, Новокузнецкий МР — 1, Топкинский МО — 1, Юргинский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли пять пациентов.

У женщины 1957 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, онкопатологии.

У мужчины 1935 года рождения из Берёзовского развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.

У мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания почек, патологии центральной нервной системы. Он проживал в Ленинске-Кузнецком.

У женщины 1949 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания почек, патологии центральной нервной системы.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 40 620 случаев коронавируса: 1 515 человек получают медицинскую помощь, 38 271 выздоровели, 834 скончались.