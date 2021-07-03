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Кузбассовцев будут штрафовать за купание в неположенных местах

03 июля 2021 в 15:33

Власти напомнили о размере штрафов.

За купание в неположенных местах жителям Кемеровской области грозят штрафы в размере от 500 до 1 000 рублей. Об этом

«Убедительная просьба, очень пристально следите за детьми! Не купайтесь в непроверенных местах! В нетрезвом виде старайтесь тоже не купаться!» — напомнил в соцсетях глава Гурьевского муниципального округа Станислав Черданцев.

За купание в нетрезвом состоянии может грозить предупреждение или наложение административного штрафа от 1 000 до 3 000 рублей. При этом за подачу криков ложной тревоги также может грозить предупреждение или наложение штрафа в размере 100 рублей.


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