В кемеровских автобусах установят валидаторы для оплаты проезда

Власти рассчитывают на сознательность пассажиров.
В кемеровских автобусах начали устанавливать валидаторы для безналичной оплаты проезда. Как сообщил мэр города Илья Середюк в традиционном обзоре «Кемерово. Неделя», сейчас идёт пробный пуск и наладка нового оборудования.
«Мы панируем оснастить весь подвижной состав этим оборудованием, для того, чтобы заработала в полной мере безначальная оплата проезда», — сказал мэр.
Насколько такой способ оплаты будет удобен в часы пик, не сообщается.
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