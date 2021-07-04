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В кемеровских автобусах установят валидаторы для оплаты проезда

04 июля 2021 в 15:32

Власти рассчитывают на сознательность пассажиров.

В кемеровских автобусах начали устанавливать валидаторы для безналичной оплаты проезда. Как сообщил мэр города Илья Середюк в традиционном обзоре «Кемерово. Неделя»,  сейчас идёт пробный пуск и наладка нового оборудования.

«Мы панируем оснастить весь подвижной состав этим оборудованием, для того, чтобы заработала в полной мере безначальная оплата проезда», — сказал мэр.

Насколько такой способ оплаты будет удобен в часы пик, не сообщается.

 


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