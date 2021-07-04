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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 4 июля

04 июля 2021 в 11:35

Скончались четыре человека.

На утро 4 июля в Кемеровской области ещё у 170 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово – 39, Новокузнецк – 30, Юрга – 19, Осинники – 12, Ленинск-Кузнецкий – 10, Калтан – 8, Мыски – 7, Междуреченск – 6, Берёзовский – 6, Белово – 5, Прокопьевск – 5, Юрга – 5, Гурьевский МО – 4, Крапивинский МО – 4, Яйский МО – 3, Яшкинский МО – 3, Топкинский МО – 2, Новокузнецкий МР – 1, Киселёвск – 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли четыре пациента.

У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы. Он проживал в Берёзовском.

У женщины 1964 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, онкопатологии. Она проживала в Ижморском муниципальном округе.

У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронического бронхита, сахарного диабета. Он проживал в Анжеро-Судженске.

У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сердечно сосудистой системы, онкопатологии, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 40 790 случаев коронавируса: 1 574 человека получают медицинскую помощь, 38 378 выздоровели, 838 скончались.


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