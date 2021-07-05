Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 5 июля

Скончались шесть человек.

На утро 5 июля в Кемеровской области ещё у 172 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 36, Новокузнецк — 24, Юрга — 23, Мыски — 16, Ленинск-Кузнецкий — 13, Осинники — 11, Калтан — 8, Междуреченск — 7, Анжеро-Судженск — 6, Прокопьевск — 4, Новокузнецкий район — 4, Юргинский округ — 4, Кемеровский округ — 3, Киселёвск — 2, Гурьевский округ — 2, Ленинск-Кузнецкий округ — 2, Полысаево — 1, Беловский район — 1, Ижморский округ — 1, Прокопьевский округ — 1, Тисульский район — 1, Топкинский округ — 1, Яйский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли шесть пациентов.

У мужчины 1944 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно сосудистой-системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, патологии центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.

У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1930 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы. Она проживала в Киселёвске. У мужчины 1935 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Юргинском муниципальном округе.

У мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, заболевания почек, патологии желудочно-кишечного тракта, анемии. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, онкопатологии. Она проживала в Кемерове

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 40 962 случая коронавируса: 1 612 человек получают медицинскую помощь, 38 506 выздоровели, 844 скончались.