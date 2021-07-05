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В Кемерове волонтёр спас тонущую женщину

05 июля 2021 в 14:21

Инцидент произошел на озере Красное.

В минувшее воскресенье, 4 июля, в озере Красном чуть не утонула женщина. Инцидент произошёл около 13:00. На помощь пришёл волонтёр-спасатель Денис Шувариков.

«По словам волонтёра, женщина, плавая в озере, не рассчитала силы и отплыла далеко от берега. В результате ей понадобилась помощь», - сообщил в соцсетях Илья Середюк.

Силами волонтёра-спасателя женщина была доставлена на берег. Медицинская помощь ей не потребовалась, состояние удовлетворительное.


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