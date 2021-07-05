Кузбасс занял 48 место среди регионов России по доходам населения

При этом средняя зарплата оказалась выше средней по СФО.

Специалисты составили рейтинг регионов России по уровню доходов населения.

В рейтинге учитывалось отношение медианных доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг. В итоге в первую тройку самых благополучных регионов по итогам 2020 года вошли Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, а также Москва. На последних позициях находятся Ингушетия, Республика Алтай и Тыва.

Кузбасс занял 48 место с отношением медианных доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 1,41. При этом Кемеровская область по уровню зарплат заняла четвёртое место в Сибири с показателем 45 312 рублей.