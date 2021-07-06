Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 6 июля

Скончались четыре человека.

На утро 6 июля в Кемеровской области ещё у 170 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 39, Новокузнецк — 24, Междуреченск — 17, Мыски — 15, Юрга — 12, Ленинск-Кузнецкий — 8, Белово — 8, Прокопьевск — 8, Промышленновский округ — 5, Калтан — 5, Осинники — 4, Берёзовский — 3, Крапивинский округ — 3, Киселёвск — 3, Новокузнецкий район — 3, Яйский район — 2, Кемеровский округ — 2, Полысаево — 2, Краснобродский — 2, Анжеро-Судженск — 1, Тисульский район — 1, Гурьевский район — 1, Беловский район — 1, Юргинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли четыре пациента.

За минувшие сутки зарегистрирован также 131 новый случай выздоровления.

Всего в Кузбассе за время пандемии от COVID-19 вылечились 38 637 человек. Скончались 848 человек. На лечении остаются ещё 1 647 заболевших. Под наблюдением — 8 686.