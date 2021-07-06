Губернатор поздравил жителей Кузбасса с 300-летием региона (видео)

Сегодня дан старт празднованию юбилея.

Сергей Цивилев записал видеообращение, в котором поздравил жителей региона с 300-летием со дня образования Кузбасса. Губернатор напомнил, что в 1721 году на берегу Томи впервые был обнаружен каменный уголь.

«Сначала здесь строили шахты, вокруг них появились города и заводы. Менялись исторические эпохи, одни поколения приходили на смену другим. Неизменными оставались самоотверженность, открытость и трудолюбие жителей Кузбасса», — отметил глава региона.

По его словам, ценностью данного праздника являются люди, чьими руками строился Кузбасс. В настоящее время в регионе активно строятся новые детсады и школы, открываются новые предприятия и большие инфраструктурные объекты. И всё это стало возможным благодаря поддержке, воле и характеру кузбассовцев, которые хотят менять регион к лучшему.