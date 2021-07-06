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В Кемерове на линию вышла еще одна партия новых автобусов

06 июля 2021 в 16:35

Об этом рассказал мэр города.

Глава Кемерова Илья Середюк рассказал об обновлении автобусного транспорта. Так, в столице Кузбасса в очередной раз  на линию были выпущены несколько автобусов, закупленных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

«Как и планировали, новые машины работают на магистральном маршруте № 51 (площадь Волкова — 21-й микрорайон). Кроме этого, восстановлена работа подвижного состава на автобусном маршруте № 23», — рассказал мэр.

Отмечается, что новые автобусы были закуплены при поддержке губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва.

 


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