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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 7 июля

07 июля 2021 в 11:24

Скончались пять человек.

На утро 7 июля в Кемеровской области ещё у 173 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 38, Новокузнецк — 32, Мыски — 17, Междуреченск — 17, Осинники — 14, Юрга — 11, Ленинск-Кузнецкий — 6, Калтан — 6, Анжеро-Судженск — 5, Белово — 5, Киселёвск — 5, Прокопьевск — 5, Полысаево — 4, Берёзовский — 2, Ленинск-Кузнецкий округ — 2, Новокузнецкий район — 2, Крапивинский округ — 1, Беловский район — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли пять пациентов.

За минувшие сутки зарегистрировано 123 новых случаев выздоровления.

Всего в Кузбассе за время пандемии от COVID-19 вылечились 38 760 человек. Скончались 853 человека. На лечении остаются ещё 1 692 заболевших. Под наблюдением — 8 747.


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