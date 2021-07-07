Названы сроки сдачи первых объектов культурного кластера в Кемерове

Первым начнет работу образовательный комплекс.

Сергей Цивилев рассказал о сроках запуска первых объектов нового культурного кластера. Так, образовательный комплекс Сибирского кластера искусств, который сейчас строят в Кемерове, сдадут до конца июля 2021 года. Объекты, которые входят в него, уже готовы на 95%.

«Это образовательный комплекс, его готовность — больше 95%. Через три недели мы его заканчиваем, потом три недели на получение лицензии (на образовательную деятельность)», — рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв во время посещения строительной площадки вместе с президентом России Владимиром Путиным.

Вместе с главной региона президент посетил Президентское кадетское училище и недавно достроенный ледовый дворец. В ходе своего пребывания Владимир Путин также выступил перед жителями региона на праздничном мероприятии, посетил достопримечательности области и возложил цветы к монументу «Память шахтерам Кузбасса».