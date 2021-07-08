Жительница Кузбасса отсудила у соседа более полумиллиона за сгоревший дом

Из-за пожара в его доме женщина лишилась крова.

В Кузбассе приставы взыскали с мужчины материальный ущерб в пользу женщины, у которой сгорел дом. Возгорание началось с дома ее соседа.

«Огонь перекинулся на соседский дом и надворные постройки. В результате крыша, кровля, стены, чердачное покрытие и постройки на участке женщины сгорели полностью. Женщине пришлось жить у родственницы. Экспертиза показала, что причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования в доме мужчины. Там использовалась старая электросеть, которая не ремонтировалась с 2000 года», - рассказали об обстоятельствах в УФССП.

Суд обязал мужчину выплатить соседке 566 тысяч рублей, однако мер по выплате долгов он не принял. Приставы вынесли постановление об удержании средств из его пенсии и временном ограничении на выезд из России. После этого компенсация материального ущерба была взыскана в полном объёме.