Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 9 июля

Скончались пять человек.

На утро 9 июля в Кемеровской области ещё у 180 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 40, Новокузнецк — 31, Междуреченск — 21, Мыски — 16, Осинники — 13, Юрга — 12, Прокопьевск — 11, Ленинск-Кузнецкий — 6, Березовский — 6, Киселевск — 5, Промышленновский МО — 4, Анжеро-Судженск — 3, Белово — 2, Гурьевский МО — 2, Кемеровский МО — 2, Тисульский МР — 2, Калтан — 1, Мариинский МР — 1, Новокузнецкий МР — 1, Прокопьевский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли пять пациентов.

За минувшие сутки зарегистрировано 160 новых случаев выздоровления. Всего в Кузбассе за время пандемии от COVID-19 вылечились 39 071 человек. Скончались 864 человека. На лечении остаются ещё 1 726 заболевших. Под наблюдением — 8 648.