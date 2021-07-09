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«Стрижи» над Кузбассом

09 июля 2021 в 17:22

В Кузбасс для показательных выступлений в честь 300-летия региона прилетела авиационная группа высшего пилотажа ВВС России «Стрижи».

10 июля в Кемерове «Стрижи» продемонстрируют более 30 различных фигур высшего пилотажа.

В комплекс выступлений войдут такие пилотажные порядки, как «Пирамида», «Пеленг», «Конверт», «Звезда», «Стрела», «Копье», а также одиночный высший пилотаж.

Телеканал «Кузбасс 1» покажет выступление авиагруппы в прямом эфире.

Начало трансляции в 17:00.

Смотрите прямую трансляцию:

  • на 21-й кнопке всех кабельных операторов области,
  • онлайн на сайте телеканала ,
  • онлайн на youtube-канале ,
  • в мобильном приложении «Кузбасс 1».


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