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Опубликовано расписание выступлений российских звёзд на Московской площади

10 июля 2021 в 14:19

Мэр Кемерова назвал точные часы.

Илья Середюк поделился в соцсетях точным расписанием выхода на сцену на Московской площади столичных звёзд.

Напомним, концерт приглашённых артистов начнётся в 18:30. Первыми на сцену выйдут Ирина Тонева, Валерия Девятова и Мария Гончарук из группы «Фабрика». А в 19:10 концерт продолжит кавер-группа из Санкт-Петербурга True Party Band. В 20:10 петербуржцев сменит дуэт RASA.

В 21:10 на сцене Московской площади выступит Диана Арбенина, а в 22:10 — группа «Дискотека Авария».

Празднование 300-летия Кузбасса завершится в 23:00 праздничным салютом, залпы которого раздадутся рядом с площадью.


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