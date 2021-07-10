Опубликовано расписание выступлений российских звёзд на Московской площади

Мэр Кемерова назвал точные часы.

Илья Середюк поделился в соцсетях точным расписанием выхода на сцену на Московской площади столичных звёзд.

Напомним, концерт приглашённых артистов начнётся в 18:30. Первыми на сцену выйдут Ирина Тонева, Валерия Девятова и Мария Гончарук из группы «Фабрика». А в 19:10 концерт продолжит кавер-группа из Санкт-Петербурга True Party Band. В 20:10 петербуржцев сменит дуэт RASA.

В 21:10 на сцене Московской площади выступит Диана Арбенина, а в 22:10 — группа «Дискотека Авария».

Празднование 300-летия Кузбасса завершится в 23:00 праздничным салютом, залпы которого раздадутся рядом с площадью.