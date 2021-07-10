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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 10 июля

10 июля 2021 в 11:03

Скончались четыре человека.

На утро 10 июля в Кемеровской области ещё у 189 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 37, Новокузнецк — 35, Междуреченск — 22, Мыски — 13, Осинники — 8, Прокопьевск — 8, Белово — 7, Промышленновский округ — 7, Берёзовский — 6, Калтан — 6, Юргинский округ — 6, Анжеро-Судженск — 5, Юрга — 4, Крапивинский округ — 4, Яшкинский округ — 4, Ленинск-Кузнецкий — 3, Гурьевский округ — 3, Ленинск-Кузнецкий округ — 3, Краснобродский — 2, Кемеровский округ — 2, Новокузнецкий район — 2, Таштагольский район — 1, Беловский район — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли четыре пациента.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 41 850 но случаев коронавируса: 1 748 человек получают медицинскую помощь, 39 234 выздоровели, 868 скончались.


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