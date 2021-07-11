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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 11 июля

11 июля 2021 в 10:59

Скончались шесть человек.

На утро 11 июля в Кемеровской области ещё у 195 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 39, Новокузнецк — 33, Междуреченск — 20, Ленинск-Кузнецкий — 18, Мыски — 17, Киселевск — 14, Белово — 12, Анжеро-Судженск — 8, Кемеровский МО — 6, Березовский — 5, Калтан — 5, Прокопьевск — 4, Новокузнецкий МР — 3, Осинники — 2, Промышленновский МО — 2, Краснобродский — 1, Тайга — 1, Мариинский МР — 1, Прокопьевский МО — 1, Топкинский МО — 1, Юргинский МО — 1, Яшкинский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли шесть пациентов.

С начала пандемии в регионе выявили 42 045 случаев коронавируса: 1 769 человек получают медицинскую помощь, 39 402 выздоровели, 874 скончались.


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