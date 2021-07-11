В Кемерове на Красном озере утонул мужчина

СК начал проверку по факту ЧП.

В столице Кузбасса спасатели вытащили из Красного озера тело человека.

Выяснилось, что накануне мужчина был объявлен в розыск.

«10 июля был сигнал, что он пошёл плавать и пропал. 11-го его тело выловили в озере. Мужчине был 41 год», — сообщают СМИ со ссылкой на осведомленный источник.

Предварительно установлено, что накануне пострадавший в компании знакомых отдыхал на берегу водоёма, употреблял спиртное. В вечернее время мужчина решил переплыть озеро, однако через некоторое время он скрылся под водой.

На следующий день его тело на дне водоёма обнаружили сотрудники МЧС. Отмечается, что в это время около водоёма отдыхало много людей.

Сотрудники МЧС настоятельно просят кузбассовцев купаться и отдыхать у воды только на санкционированных пляжах и местах отдыха в целях безопасности. Кроме того, важно помнить, что нельзя купаться в нетрезвом виде и заплывать за буйки.