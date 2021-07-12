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В Кузбассе женщина утонула в пруду в свой день рождения

12 июля 2021 в 13:11

Она решила переплыть озеро.

В минувшие выходные в Кемеровском муниципальном округе утонула 39-летняя женщина.

Недалеко от села Барановка женщина на берегу водоёма в компании знакомых отмечала свой день рождения.  В состоянии алкогольного опьянения она решила переплыть пруд.

«Доплыв до середины водоема, она утонула.  Сотрудники МЧС обнаружили тело женщины на глубине 6 метров», — сообщили в следственном управлении СК России по Кемеровской области.

По данным СК, водоём не предназначен для купания: на его территории нет оборудованных для этого мест, а также имеются предупреждающие знаки о запрете купания.

По факту происшествия начата доследственная проверка, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.


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