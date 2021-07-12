Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 12 июля

Скончались пять человек.

На утро 12 июля в Кемеровской области ещё у 201 пациента подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 38, Новокузнецк — 37, Междуреченск — 21, Мыски — 19, Осинники — 13, Прокопьевск — 12, Юрга — 11, Юргинский округ — 9, Ленинск-Кузнецкий — 8, Полысаево — 7, Киселёвск — 5, Тайга — 5, Белово — 4, Калтан — 4, Новокузнецкий район — 4, Анжеро-Судженск — 3, Гурьевский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли пять пациентов.

У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и центральной нервной системы. Он проживал в Берёзовском. У женщины 1930 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове. Также скончались ещё три женщины (1978, 1963 и 1936 годов рождения), которые проживали в Новокузнецке, Юрге и Топкинском округе. У них развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 42 246 случаев коронавируса: 1 794 человека получают медицинскую помощь, 39 573 выздоровели, 879 скончались.