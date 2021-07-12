Новокузнечанин покупал наркотики за границей за криптовалюту

Ему вменяют контрабанду и сбыт.

В Кузбассе перед судом предстанет 33-летний «предприниматель» из Новокузнеца. Жителю южной столицы региона вменяют контрабанду и сбыт более 3 кг синтетических наркотиков.

В ходе расследования дела было установлено, что горожанин организовал поставку «соли» из-за границы.

«В период с августа 2019 года по май 2020-го он через интернет покупал в одной из государств Восточной Азии за криптовалюту крупные партии наркотиков. Через границу «товар» переправлялся под видом лекарственного препарата: посылки новокузнечанин получал по почте, затем оборудовал тайники и сбывал наркотики бесконтактным способом. В общей сложности у него обнаружено более 3 кг синтетических наркотиков», - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

На время следствия мужчину заключили под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд, новокузнечанину может грозить пожизненное лишение свободы,.

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.