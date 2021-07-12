В Кемерове с водителя трамвая взыскали почти полмиллиона за гибель человека на путях

Погибший занимался ремонтом путей.

В Кемерове судебные приставы помогли взыскать компенсацию морального вреда в пользу дочери погибшего на трамвайных путях мужчины.

Дорожный инцидент произошёл в апреле 2020 года в Рудничном районе. Тогда трамвай сбил рабочего, который с группой коллег занимался ремонтом путей.

«Женщина отвлеклась от управления трамваем и совершила наезд на рабочего, повлёкший по неосторожности его смерть», — сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов России по Кемеровской области.

Суд признал водителя трамвая виновной в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств и назначил ей наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на два года. Также он присудил дочери погибшего мужчины компенсацию морального вреда в размере 450 000 рублей.

Однако своевременно компенсацию осуждённая кемеровчанка не выплатила. Когда судебные приставы установили, что у осуждённой в собственности имеется автомобиль, он был найден и арестован. Отмечается, что после ареста машины должница полностью выплатила всю сумму компенсации.