Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 13 июля

Скончались четыре человека.

На утро 13 июля в Кемеровской области ещё у 205 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 40, Новокузнецк — 37, Междуреченск — 24, Мыски — 17, Осинники — 16, Прокопьевск — 14, Юрга — 14, Тайга — 11, Калтан — 6, Ленинск-Кузнецкий — 6, Белово — 4, Новокузнецкий МР — 3, Топкинский МО — 3, Яшкинский МО — 3, Киселевск — 2, Полысаево — 2, Юргинский МО — 2, Анжеро-Судженск — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли четыре пациента.

За минувшие сутки зарегистрировано 184 новых случая выздоровления.

Всего в Кузбассе за время пандемии от COVID-19 вылечились 39 757 человек. Скончались 883 человека. На лечении остаются ещё 1 811 заболевших. Под наблюдением — 10 386.