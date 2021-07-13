СМИ: В Кузбассе на 1000 мужчин приходится 1 176 женщин

Женщины доминируют как в общем количестве жителей региона (54,1%), так и во всех других демографических аспектах.

Эксперты Кемеровостата сравнили данные по количеству мужчин и женщин в Кемеровской области в разных возрастных группах. Об этом сообщает Газета Кемерова.

«Оказалось, что женщины доминируют как в общем количестве жителей региона (54,1%), так и во всех других демографических аспектах. По данным статистиков, в настоящее время на 1 000 кузбасских мужчин приходится 1 176 жительниц региона. На начало 2021 года в Кемеровской области было зарегистрировано 1 423 400 женщин, что на 213 400 человек больше, чем мужчин», - пишет издание.

При этом численное превышение женщин над мужчинами в составе населения отмечается с 35 лет и наиболее ярко диспропорция полов проявляется в старших возрастах.

Так, среди населения в возрасте 55 лет и старше, женщин в 1,7 раза больше, чем мужчин, а в возрасте 70 лет и старше — в 2,4 раза. Большинство долгожителей Кузбасса — женщины. На территории Кемеровской области проживают 215 женщин и 98 мужчин в возрасте 100 лет и старше, — говорится в сообщении ведомства.

В то же время среди молодёжи, наиболее часто вступающей в брак, соотношение полов иное. Среди кузбассовцев в возрасте от 18 до 39 лет на 1000 мужчин приходится 991 женщина.