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Блогер из Кемерова предстанет перед судом из-за видео о силовиках

13 июля 2021 в 15:54

Ему вменяют экстремизм.

35-летнему жителю Кировского района Кемерова предъявили обвинение в совершении преступления экстремистского характера. В январе 2021 года горожанин блогер разместил в Сети видео с высказываниями, направленными на возбуждение ненависти к сотрудникам правоохранительных органов.

«Преступная деятельность мужчины выявлена сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Кемеровской области. Материалы переданы в следственные органы. Проведенные экспертизы подтвердили, что действия обвиняемого направлены на возбуждение ненависти и вражды к сотрудникам правоохранительной системы», — пояснили в пресс-службе СУ СК РФ по Кузбассу.

В квартире обвиняемого уже провели обыски. У мужчины изъяли компьютерную технику, мобильный телефон и специальные технические устройства. Уточняется, что кемеровчанина отправили под домашний арест с наложением дополнительных запретов и ограничений, в том числе на пользование интернетом.


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