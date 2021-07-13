Поезд едва не сбил двоих детей в Кузбассе

Родители привлечены к административной ответственности.

В Белове двое детей в возрасте 9 и 13 лет чуть не попали под поезд, когда переходили железнодорожные пути вне установленного для этого места.

«Чтобы избежать наезда, машинисту грузового поезда пришлось применить экстренное торможение и остановить состав», - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Поскольку дети находились на территории железнодорожной станции без присмотра взрослых, родители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности. В отношении них составлены протоколы по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».