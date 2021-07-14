В мэрии Кемерова объяснили, почему не устанавливают понтонный мост

Виной всему высокий уровень воды.

Жители областной столицы продолжают интересоваться, когда планируется установить понтонный мост, соединяющий Притомскую набережную и Кемеровский остров. Уже середина лета и горожане из-за отсутствия сооружения начинают «вброд ходить».

«В связи с высоким уровнем воды установка понтонного моста технически невозможна», —прокомментировали представители властей со ссылкой на управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации города.

Напомним, в последний раз мост устанавливали в 2019 году. Его ширина составляет 2,5 метра, длина — от 125 до 140 метров в зависимости от уровня воды. Будет ли мост установлен в этом году вообще, не сообщается.