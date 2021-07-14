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Кемеровчанка серьезно пострадала после падения из салона троллейбуса

14 июля 2021 в 15:34

Инцидент прокомментировали в следственном комитете.

Утром 13 июля в Кемерове на проспекте Ленина, 107 в ДТП пострадала 63-летняя женщина. Инцидент произошёл около 7:40 в троллейбусе, который ехал со стороны улицы Терешковой в сторону Волгоградской.

«По предварительным данным, 52-летняя женщина, которая управляла троллейбусом, при высадке пассажиров допустила выпадение горожанки из салона. В результате пассажир получила травмы, её доставили в больницу и назначили ей стационарное лечение», — пояснили в отделении пропаганды ГИБДД столицы Кузбасса.

Сейчас по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, следственными органами проводится доследственная проверка.


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