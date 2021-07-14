В Кузбассе отец-одиночка истязал пятилетнего сына

В настоящее время уголовное дело направили в суд.

В Кузбассе перед судом предстанет 54-летний житель Кемеровского муниципального округа. Его обвиняют в истязании пятилетнего сына. По версии следствия, с декабря 2020 года по январь 2021-го мужчина в нетрезвом состоянии систематически избивал мальчика.

«Он воспитывал ребенка один, мать ребёнка умерла. Мужчине не нравилось, что сын его не слушался и капризничал. Однако в детском саду следы побоев увидела воспитатель и сообщила в полицию. Мальчика изъяли из семьи и поместили в социальное учреждение», - сообщили в СУ СК Кузбасса.

Отмечается, что мужчина со следствием сотрудничал и вину признал. В настоящее время уголовное дело направили в суд.

Органам профилактики также указали на необходимость усиления профилактической работы на обслуживаемой полицейскими территории.