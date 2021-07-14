В Полысаеве в водоёме утонула 15-летняя девочка

Известно, что дети купались в месте, где не было запрещающих табличек.

13 июля в посёлке Красногорском города Полысаево в водоёме утонула несовершеннолетняя девочка.

«По предварительным данным, 15-летняя девочка отдыхала на берегу вместе с подругой. Перед уходом домой они решили искупаться. Но так как они обе не умели плавать, они просто прошлись вдоль берега. Однако дно оказалось неровным и девочки начали тонуть. Подруге удалось встать на носочки, а вторая девочка утонула», - сообщили в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области.

На помощь к ним пришли рыбаки, но найти ребёнка им не удалось. Тело девочки подняли спасатели с трёхметровой глубины.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Уже известно, что дети купались в месте, где не было запрещающих табличек. Родители рассказали, что отпустили детей к водоёму, попросив их не купаться.