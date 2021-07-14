Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 14 июля

Скончались четыре человека.

На утро 14 июля в Кемеровской области ещё у 196 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 39, Новокузнецк — 35, Междуреченск — 18, Прокопьевск — 16, Мыски — 13, Осинники — 12, Юрга — 12, Берёзовский — 11, Ленинск-Кузнецкий — 7, Промышленновский округ — 7, Анжеро-Судженск — 4, Топкинский округ — 4, Белово — 3, Калтан — 3, Киселёвск — 3, Гурьевский округ — 3, Тайга — 2, Кемеровский округ — 2, Яйский округ — 2», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли четыре пациента.

У женщины 1973 года рождения болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы системы. Она проживала в Кемеровском районе. У кемеровчанина 1976 года рождения также развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У мужчины 1942 года рождения из Новокузнецка болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. У мужчины 1950 года рождения были патология сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет. Он проживал в Новокузнецком районе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 42 647 случаев коронавируса: 1 820 человек получают медицинскую помощь, 39 940 выздоровели, 887 скончались.