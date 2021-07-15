СМИ: Главврач станции скорой помощи в Кемерове ушёл в отставку из-за ситуации с COVID-19

Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Кузбасса.

Главного врача Кемеровской клинической станции скорой медицинской помощи Сергея Киреева освободили от должности. Об этом сообщает Газета Кемерова со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Кузбасса.

«Из-за роста заболеваемости COVID-19 и увеличением числа обращений на станцию «скорой» Кемерова на неделе в город привлекли к работе резервные бригады Кузбасского центра медицины катастроф, станций и отделений скорой помощи Анжеро-Судженска, Ленинска-Кузнецкого, Березовского, Мариинска, пгт. Ижморский, пгт Яя, Юрги, пгт Крапивинский, Топков, пгт Яшкино», - пишет издание.

Слаженная работа службы скорой медицинской помощи региона позволила избежать больших задержек обслуживания вызовов к жителям Кемерова и Кемеровского района. Однако руководителю кемеровской станции скорой медпомощи не удалось самостоятельно организовать рабочий процесс в учреждении.

И.о. главного врача стал Сергей Игнатов. Ранее он возглавлял Прокопьевскую городскую станцию скорой медицинской помощи.