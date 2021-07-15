Блог с тобой ›› Новости ›› В Кемерове из-за болезни водителей не вышли на ...

В Кемерове из-за болезни водителей не вышли на линию автобусы маршрута №17

15 июля 2021 в 16:08

В УЕЗТУ характер болезни не уточнили.

Кемеровчане пожаловались на отсутствие автобусов маршрута № 17. Как сообщили в мэрии, количество рейсов сокращается из-за растущего количества заболевших водителей.

«По маршруту № 17 в будни запланирована работа семи автобусов. В связи с увеличением случаев болезни водителей 12 июля по маршруту № 17 фактически работали 5 автобусов. Кроме этого, в течение дня, по маршруту не выполнялись некоторые рейсы по технической неисправности. Согласно данным спутниковой системы за 12 июля по маршруту № 17 при плане рейсов 91, фактически было выполнено 58 рейсов. 13 июля по маршруту № 17 фактически работает четыре автобуса. По маршруту № 66т из шести запланированных автобусов, фактически на линии работает три автобуса», — пояснил представитель администрации.

Характер болезни при этом в УЕЗТУ не уточнили. Отмечается, что автотранспортное предприятие делает всё возможное для стабилизации перевозок.


Читайте также

Content 88762 big
В Полысаеве в водоёме утонула 15-летняя девочка
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 14 июля
Content 7efc45e84d144a339e95e5754080f33a
СМИ: Главврач станции скорой помощи в Кемерове ушёл в отставку из-за ситуации с COVID-19
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 15 июля

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?