В Кемерове из-за болезни водителей не вышли на линию автобусы маршрута №17

В УЕЗТУ характер болезни не уточнили.

Кемеровчане пожаловались на отсутствие автобусов маршрута № 17. Как сообщили в мэрии, количество рейсов сокращается из-за растущего количества заболевших водителей.

«По маршруту № 17 в будни запланирована работа семи автобусов. В связи с увеличением случаев болезни водителей 12 июля по маршруту № 17 фактически работали 5 автобусов. Кроме этого, в течение дня, по маршруту не выполнялись некоторые рейсы по технической неисправности. Согласно данным спутниковой системы за 12 июля по маршруту № 17 при плане рейсов 91, фактически было выполнено 58 рейсов. 13 июля по маршруту № 17 фактически работает четыре автобуса. По маршруту № 66т из шести запланированных автобусов, фактически на линии работает три автобуса», — пояснил представитель администрации.

Характер болезни при этом в УЕЗТУ не уточнили. Отмечается, что автотранспортное предприятие делает всё возможное для стабилизации перевозок.