Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 15 июля

Скончались пять человек.

На утро 15 июля в Кемеровской области ещё у 199 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 40, Новокузнецк — 31, Междуреченск — 21, Юрга — 12, Березовский — 10, Мыски — 10, Ленинск-Кузнецкий — 9, Тайга — 9, Крапивинский МО — 7, Промышленновский МО — 7, Прокопьевск — 6, Осинники — 5, Калтан — 4, Прокопьевский МО — 3, Яшкинский МО — 3, Анжеро-Судженск — 2, Киселевск — 2, Полысаево — 2, Беловский МР — 2, Кемеровский МО — 2, Ленинск-Кузнецкий МО — 2, Новокузнецкий МР — 2, Тисульский МО — 2, Топкинский МО — 2, Яйский МО — 2, Гурьевский МО — 1, Тяжинский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли пять пациентов.

За минувшие сутки зарегистрировано 181 новый случай выздоровления.

Всего в Кузбассе за время пандемии от COVID-19 вылечились 40 121 человек. Скончались 892 человека. На лечении остаются ещё 1 833 заболевших. Под наблюдением — 11 008.