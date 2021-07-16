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Названы сроки открытия теннисного центра на Комсомольском проспекте в Кемерове

16 июля 2021 в 13:27

Мэр города рассказал о ходе строительства.

Илья Середюк, отвечая на вопросы горожан в соцсетях, обозначил сроки сдачи нового спорткомплекса на Комсомольском проспекте.

Напомним, строить новый спортивный центр с теннисными кортами начали в июне 2020 года. Изначально планировалось, что его возведут уже к концу 2020-го, но впоследствии сроки были сдвинуты.

«Сейчас в строящемся спортивном комплексе на Комсомольском проспекте в районе ЖК «Восточный» выполняются внутренняя отделка помещений и благоустройство территории. Приобретается оборудование. После окончания строительства здесь разместятся 4 теннисных корта, зона общей физической подготовки и игровых видов спорта, волейбольная и баскетбольная площадки. Предусмотрена беговая дорожка со специальным покрытием длиной почти 300 м. Также в здании комплекса будут действовать фитнес- и фитоцентры», — сообщил глава города в соцсетях.

Ориентировочно, новый спортивный объект откроется в конце 3 квартала.

 

Фото: instagram.com/ilyaseredyuk/


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