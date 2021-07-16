Под Новосибирском обнаружили тело пропавшей уроженки Кузбасса

Труп был закопан в лесу.

В Новосибирской области обнаружили тело 31-летней девушки. Как сообщает НГС, её искали с февраля 2021 года и нашли закопанной в лесу под Новосибирском.

Ранее девушка уже пропадала на два дня, когда сбегала от бывшего мужа. Затем она вышла на связь, когда увидел ориентировку на себя. Однако на этот раз все закончилось иначе.

«Известно, что последний раз пропавшая выходила на связь 20 февраля. Она сообщила близким, что плохо себя чувствует. После этого она перестала выходить в соцсети, а телефон её был недоступен», - пишет СМИ.

Девушка родом из Юрги, где также живёт вся её семья. Последние несколько лет она жила в Новосибирске. По словам мамы девушки, её дочь снимала частный дом вдвоём с другой девушкой. У пропавшей девушки дома жили кошка и четыре собака. Трёх собак она взяла себе на передержку за две недели до пропажи.