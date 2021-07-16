Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 16 июля

Скончались шесть человек.

На утро 16 июля в Кемеровской области ещё у 198 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 42, Новокузнецк — 28, Прокопьевск — 21, Мыски — 13, Междуреченск — 12, Осинники — 7, Промышленновский МО — 7, Белово — 5, Березовский — 5, Ленинск-Кузнецкий — 5, Юрга — 5, Топкинский МО — 5, Калтан — 4, Тайга — 4, Гурьевский МО — 4, Тяжинский МО — 4, Яшкинский МО — 4, Киселевск — 3, Крапивинский МО — 3, Новокузнецкий МР — 3, Тисульский МО — 3, Краснобродский — 2, Полысаево — 2, Юргинский МО — 2, Беловский МР — 1, Кемеровский МО — 1, Ленинск-Кузнецкий МО — 1, Таштагольский МР — 1, Яйский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли шесть пациентов.

За минувшие сутки зарегистрировано 183 новых случая выздоровления.

Всего в Кузбассе за время пандемии от COVID-19 вылечились 40 304 человека. Скончались 898 человек. На лечении остаются ещё 1 842 заболевших. Под наблюдением — 11 334.