С 19 июля в двух районах Кемерова отключат горячую воду

Специалисты начнут заключительный этап профилактических испытаний теплосетей.
В ближайший понедельник в Кемерове специалисты начнут заключительный этап профилактических испытаний теплосетей.
«Финальный этап проверки трубопроводов СГК на прочность и плотность будет проходить в Кемерове в течение двух недель — с 19 июля по 1 августа включительно», - напомнили в пресс-службе СГК.
Из-за этого горячей воды не будет у жителей Центрального и Заводского районов города.
Так, в Центральном районе горячее водоснабжение ограничат в домах до реки Искитимка в границах:
- пр. Кузнецкий (чётная сторона) от реки Томь до пр. Советский.
- Пр. Советский (нечётная сторона от пр. Кузнецкий до ул. Кузбасская).
- Ул. Ноградская (нечётная сторона до ул. 50 лет Октября).
- Ул. 50 лет Октября (нечётная сторона от ул. Ноградская до ул. Васильева).
- Ул. Васильева (нечётная сторона до ул. Коломейцева).
- Ул. Коломейцева (чётная сторона от ул. Васильева до пр. Советский).
- Пр. Советский (нечётная сторона до реки Искитимка).
- Кварталы Центрального района: 10, 11, 11а, 12, 13, 14 (кроме ул. Ноградская, 13), 15, 16, 17, 18, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 52.
- Здание администрации правительства Кузбасса на пр. Советский, 62.
В Заводском районе столицы Кузбасса горячей воды не будет в домах, которые находятся в следующих границах:
- пр. Кузнецкий (нечётная сторона) от ул. Коммунистическая до пр. Ленина.
- пр. Ленина (нечётная сторона) от пр. Кузнецкого до реки Искитимка.
- пр. Кузнецкий (чётная сторона) от пр. Ленина до ул. Автозаводская.
- река Искитимка от ул. Автозаводская до пр. Ленина.
- Кварталы Заводского района: кв. 21, 21а, 24, 32, 33, 34а, 51, 52, 53, 54.
Комментарии
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы