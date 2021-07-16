С 19 июля в двух районах Кемерова отключат горячую воду

Специалисты начнут заключительный этап профилактических испытаний теплосетей.

В ближайший понедельник в Кемерове специалисты начнут заключительный этап профилактических испытаний теплосетей.

«Финальный этап проверки трубопроводов СГК на прочность и плотность будет проходить в Кемерове в течение двух недель — с 19 июля по 1 августа включительно», - напомнили в пресс-службе СГК.

Из-за этого горячей воды не будет у жителей Центрального и Заводского районов города.

Так, в Центральном районе горячее водоснабжение ограничат в домах до реки Искитимка в границах:

пр. Кузнецкий (чётная сторона) от реки Томь до пр. Советский.

Пр. Советский (нечётная сторона от пр. Кузнецкий до ул. Кузбасская).

Ул. Ноградская (нечётная сторона до ул. 50 лет Октября).

Ул. 50 лет Октября (нечётная сторона от ул. Ноградская до ул. Васильева).

Ул. Васильева (нечётная сторона до ул. Коломейцева).

Ул. Коломейцева (чётная сторона от ул. Васильева до пр. Советский).

Пр. Советский (нечётная сторона до реки Искитимка).

Кварталы Центрального района: 10, 11, 11а, 12, 13, 14 (кроме ул. Ноградская, 13), 15, 16, 17, 18, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 52.

Здание администрации правительства Кузбасса на пр. Советский, 62.

В Заводском районе столицы Кузбасса горячей воды не будет в домах, которые находятся в следующих границах: